В Орле в поликлинике №3 появилась новая услуга

25.5.2023 | 15:58 Медицина, Новости

Теперь здесь можно пройти денситометрию.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Это специальное исследование на плотность и структуру костной ткани. Оно проводится на новом рентгеновском денситометре, который учреждение получило в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Процедура занимает около получаса. Она позволяет выявить одно из самых распространённых и труднодиагностируемых заболеваний кости, остеопороз. Причём – уже на ранних стадиях.

На данный момент исследование прошли около 30 человек

«Несколько дней назад… мы выявили начальную стадию остеопороза. И это очень важно, потому что теперь пациенту назначат терапию, которая замедлит процесс вымывания кальция из организма», — рассказала исполняющая обязанности завотделения рентгенодиагностики поликлиники Екатерина Ширяева.

В рамках ОМС обследование проводится бесплатно по направлению лечащего врача поликлиники, к которой прикреплён пациент. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»

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