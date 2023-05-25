В Орловской области начали ремонтировать районную поликлинику

25.5.2023 | 13:16 Медицина, Новости, Строительство

Об этом сообщает региональный Департамент здравоохранения.

Фото: vk.com/zdravorelobl

В полный порядок приводят здание поликлиники Новодеревеньковского района. Это двухэтажное строение почти сорокалетнего возраста. Общая площадь помещений поликлиники составляет более 1500 квадратных метров.

Подрядчик должен будет полностью обновить все инженерные системы — водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию и электроснабжение. Также его задача – провести отделочные работы. Кроме того, здесь предстоит установить систему видеонаблюдения, а также обеспечить доступ в здание для маломобильных граждан.

Сейчас рабочие занимаются демонтажом. Капремонт должен завершиться в конце текущего года. Общая стоимость работ составит 47,9 миллиона рублей.

Новодеревеньковская ЦРБ обслуживает около 9 тысяч человек. Поликлиника рассчитана на 500 помещений в смену.

ИА «Орелград»

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