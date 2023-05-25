Водитель маршрутки проведет шесть лет в колонии

Вступило в силу решение по уголовному делу о смертельном ДТП.

Обвинительный приговор в первой инстанции вынес Орловский районный суд, рассмотревший уголовное дело в отношении водителя автобуса ПАЗ. Из материалов следует, что мужчина работал водителем маршрутки у одного из местных ИП. В конце августа прошлого года в десятом часу вечера при повороте налево автобус снес с проезжей части мотоцикл, который, кстати, не был оснащен государственными регистрационными знаками. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу, но уже утром родственникам сообщили о том, что молодой человек умер от полученных травм.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминированного ему преступления признал полностью. Он пояснил, что в тот день возвращался с работы домой. Ему нужно было повернуть налево. Он пропустил легковую машину, после чего на зеленый, по его словам, свет светофора начал поворачивать, и внезапно произошла авария. Мотоцикл он видел, но предполагал, что успеет проскочить перед ним. Увы, мотоцикл двигался быстрее, чем предполагал водитель маршрутки, который допустил ошибку, стоившую человеческой жизни.

На месте происшествия виновника ДТП освидетельствовали на состояние опьянения. Прибор показал минимальное, но превышение объема алкоголя в крови. Водитель объяснил это тем, что весь день пил квас. Он также сообщил суду, что в счет заглаживания причиненного вреда выплатил родственнику погибшего 100 тысяч рублей и принес ему извинения. Изучив материалы дела и выслушав свидетелей, суд счел вину водителя маршрутки доказанной, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии-поселении. Также водитель лишен права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.

Напомним, авария произошла 25 августа 2022 года в поселке Знаменка.

ИА «Орелград»