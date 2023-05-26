Орловчанам всё-таки запретили митинговать на ярмарках

Облсовет принял поправки со второй попытки.

Изменения вносятся в закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области». Они запрещают проводить те самые «публичные мероприятия» в местах, где проходят ярмарки выходного дня.

В Орле это Комсомольская площадь, территория у сквера «Орлята» (на Приборостроительной улице), площадка у дома по Комсомольской, 287. В Ливнах ярмарка проводится на местной улице Максима Горького у дома №2. Разумеется, запрет будет действовать только во время проведения ярмарок, а не круглые сутки.

Как напоминают «Орловские новости», эти поправки, в отличие от многих других, встретили в облсовете серьёзное сопротивление. Первый раз они обсуждались на февральской сессии. Тогда их согласовали, но только в первом чтении. На заседании в марте, где законопроект должны были принять окончательно, часть депутатов высказалась и проголосовала против. В итоге сегодня большинством голосов поправки всё же утвердили.

ИА «Орелград»