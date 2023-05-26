Орловчанам всё-таки запретили митинговать на ярмарках

26.5.2023 | 11:20 Новости, Общество, Политика

Облсовет принял поправки со второй попытки.

Фото: vk.com/oreladm

Изменения вносятся в закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области». Они запрещают проводить те самые «публичные мероприятия» в местах, где проходят ярмарки выходного дня.

В Орле это Комсомольская площадь, территория у сквера «Орлята» (на Приборостроительной улице), площадка у дома по Комсомольской, 287. В Ливнах ярмарка проводится на местной улице Максима Горького у дома №2. Разумеется, запрет будет действовать только во время проведения ярмарок, а не круглые сутки.

Как напоминают «Орловские новости», эти поправки, в отличие от многих других, встретили в облсовете серьёзное сопротивление. Первый раз они обсуждались на февральской сессии. Тогда их согласовали, но только в первом чтении. На заседании в марте, где законопроект должны были принять окончательно, часть депутатов высказалась и проголосовала против. В итоге сегодня большинством голосов поправки всё же утвердили.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования