В Орле нерадивый отец задолжал сыну 450 тысяч

Накопившийся долг родитель погасил только под нажимом приставов.

В Орловской области судебные приставы помогли восстановить права ребенка на получение алиментов. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП, исполнительное производство находилось в работе отделения судебных приставов по Знаменскому и Хотынецкому районам. Оно было возбуждено на основании решения суда, который обязал отца ежемесячно выплачивать четверть всех своих доходов в пользу своего несовершеннолетнего ребенка. Однако мужчина частенько об этом «забывал».

В УФССП пояснили, что он выплачивал алименты нерегулярно, да еще и не в полном объеме. В результате его долг перед сыном постоянно рос и в конце концов превысил 450 тысяч рублей. Приставы применили к нему меры принудительного исполнения, перечень которых утвержден федеральным законодательством. В частности, судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль, принадлежащий должнику на праве собственности.

«Данная мера оказалась действенной, — говорят в службе судебных приставов. — Не желая становится пешеходом, должник оперативно оплатил имеющуюся задолженность по алиментам перед своим сыном в полном объеме. Взыскание текущих платежей находится на контроле судебного пристава».

Напомним, месяцем ранее судебные приставы «разобрались» с другим крупным должником по алиментам. Дело происходило в Ливенском районе, житель которого задолжал на содержание несовершеннолетней дочери более 300 тысяч рублей. Как и в предыдущем случае, мужчина алименты выплачивал нерегулярно и не в полном объеме. Получилось так, что пока он не платил, его дочери исполнилось 18 лет. Поэтому задолженность была выделена в отдельное исполнительное производство.

«В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав предупредил должника о мерах принудительного исполнения, в том числе, о взыскании дополнительно исполнительского сбора в случае неоплаты долга в установленный законом срок в размере свыше 20 тысяч рублей, — сообщала ранее пресс-служба УФССП. — Не желая применения мер принудительного исполнения, гражданин оплатил всю сумму задолженности по алиментам в размере свыше 300 тысяч рублей в пользу своей дочери».

ИА «Орелград»