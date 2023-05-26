В Орле ограничат движение транспорта

Причиной станет празднование Дня пограничника.

Праздничные мероприятия пройдут 28-го мая, в воскресенье, в центре Орла, в районе площади Ленина. Здесь же и вводятся ограничения на движение и парковку.

Стоянка автомобилей будет запрещена с 6 до 11 часов:

на улице Пролетарская гора от дома №3 до переулка Почтового,

на улице Полесской между перекрёстками с Горького и Октябрьской.

Запрет на проезд транспорта вводится:

на улице Пролетарская гора (с 09:45 до 11:00),

на улице Горького между перекрёстками с Брестской и Пионерской (с 10:40 до 11:30),

на улице Салтыкова-Щедрина между перекрёстками с Тургенева и Пионерской (с 10:40 до 11:30),

на улице Полесской между перекрёстками с Горького и Октябрьской (с 11:00 до 11:30).

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

ИА «Орелград»