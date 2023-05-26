В Орле поддержат ещё одну категорию участников СВО

В регионе закрыли «пробел» в законодательстве.

Материальную поддержку окажут сотрудникам Росгвардии, которые участвовали в специальной военной операции и стали инвалидами. С предложением выступил губернатор Андрей Клычков, к которому обратился начальник регионального Управления ведомства Сергей Старосельцев.

Сегодня законодательную инициативу одобрили на сессии Орловского областного Совета народных депутатов. Поддержка будет оказана на уровне нашей области из средств регионального бюджета.

Так как Федеральная служба войск национальной гвардии РФ официально появилась только в 2016 году, её сотрудники были лишены таких же мер социальной поддержки, как другие участники вооружённых конфликтов, получившие инвалидность. Теперь эта юридическая недоработка исправлена.

Фактически ведомство отсчитывает историю от 27 марта 1811 года, когда в Российской Империи создали войска Внутренней стражи. Эта дата считается профессиональным праздником росгвардейцев.

ИА «Орелград»