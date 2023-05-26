В рейтинге экономик Орловская область оказалась 64-й

Регион утратил одну позицию в рейтинге по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости подготовило очередной ежегодный, уже тринадцатый по счету, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Он был разработан на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2022 год. Результаты позволяют судить об уровне социально- экономического развития того или иного региона в сравнении с другими регионами. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы. Первая — показатели масштаба экономики (объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли), вторая — показатели эффективности экономики (объем производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, уровень собираемости налогов).

Третья группа — показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета, отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к расходам консолидированного бюджета). Четвертая — показатели социальной сферы (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности).

Интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов) определялся как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов. В результате Орловская область оказалась только на 64-й строчке. По итогам 2021 года регион располагался на 63-м месте, то есть можно говорить о том, что ситуация по сравнению с другими субъектами РФ изменилась незначительно.

Интегральный рейтинг Орловской области по итогам 2022 года составил 31,594 балла. Для сравнения, у лидеров рейтинга, которыми как и ранее являются Москва и Санкт-Петербург, интегральный рейтинг превышает 85 баллов. Еще у трех регионов – Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области интегральный рейтинг по итогам 2022 года оказался выше отметки 75.

В 2021 году интегральный рейтинг Орловской области составлял 32,383. Стоит отметить, что регионы ЦФО в целом занимают не очень высокие позиции в национальном рейтинге. Лидерами, например, являются Воронежская и Белгородская области, интегральный рейтинг которых превысил 57 баллов. Это позволило им занять 20-е и 21-е места в национальном рейтинге соответственно.

ИА «Орелград»