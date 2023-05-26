Власти Мценска отчитались о захоронении мусора

Отчет подготовила администрация орловского райцентра и представила его депутатам.

Администрация города Мценска подготовила отчет по своему участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Документ уже внесен на рассмотрение депутатов Мценского горсовета. Полномочия в данной сфере чиновники реализуют в рамках муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО».

Эта программа предусматривает реконструкцию существующих площадок накопления твердых коммунальных отходов. Цель заключается в доведении их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований, в частности, в обустройстве трехстороннего ограждения и твердого основания. Также предусматривается обустройство новых площадок, обеспечение их надлежащего содержания, участие в экологических акциях и развитие инфраструктуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Мценска ежегодно заключается муниципальный контракт на содержание площадок накопления ТКО. На реализацию данных мероприятий в 2022 году было выделено и освоено 4,6 миллиона рублей. В результате в течение прошлого года были обустроены три новые площадки накопления твердых коммунальных отходов, отремонтировано восемь площадок, проведено две экологические акции, а также закуплен 231 контейнер для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. В 2023 году в рамках муниципальной программы планируется отремонтировать три контейнерные площадки, создать пять площадок для крупногабаритных отходов, приобрести пять бункеров объемом восемь кубометров для установки на данные площадки.

«Однако в связи с перебоями в работе полигона содержание контейнерных площадок в настоящее время сталкивается с проблемой нерегулярного вывоза ТКО и КГО, — отмечено в отчете мэрии. — На территории города Мценска сбор твердых коммунальных отходов и их транспортировка осуществляется перевозчиком ООО «Эко-Транс», в соответствии с договором, заключенным с ООО «УК «Зеленая роща». Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на территории полигона в городе Мценске оказывает ООО «Русресурс» в соответствии с договором, заключенным с ООО «УК «Зеленая роща», который осуществляет сортировку твердых коммунальных отходов с последующим захоронением не сортируемых отходов — «хвостов» на полигоне ООО «Экостройсервис»».

ИА «Орелград»