Амчанин отсудил 270 тысяч за прогул

Защитить свои трудовые права мужчине помог суд Мценского района.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда, изучив материалы дела оставила без изменения решение Мценского районного суда, вынесенное по итогам рассмотрения гражданского дела. Как пояснили в пресс-службе Мценского райсуда, иск подал местный житель, «бывший работник государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования». Он просил суд взыскать с работодателя заработную плату за время его вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Этот процесс стал логичным продолжением другого процесса, завершившегося летом прошлого года. Тогда суд признал незаконным увольнение истца в связи с прогулом. Работодателя обязали изменить дату и формулировку, уволив работника по его инициативе. Далее истец посчитал, что в результате незаконного увольнения он был лишен возможности трудиться, не получал заработок. Поэтому после вступления в силу предыдущего судебного решения он обратился с иском о взыскании с работодателя заработка за время вынужденного прогула с 20 мая 2021 года по 1 октября 2022 года.

По подсчетам истца, работодатель задолжал ему 386 тысячи рублей, а денежную компенсацию морального вреда он оценил в 70 тысяч рублей. Суд, выслушав участников процесса и исследовав представленные доказательства, пришел к выводу об удовлетворении иска частично. С ответчика в пользу истца взыскан средний заработок за время вынужденного прогула за период с 20 мая 2021 года по 15 июня 2022 года, то есть до даты вынесения решения суда о признании увольнения незаконным.

«Удовлетворяя частично требование о компенсации морального вреда, судом принято во внимание, что в результате неправомерных действий работодателя истец испытал нравственные переживания по поводу его незаконного увольнения, отсутствия у него средств к существованию, необходимости принимать дополнительные усилия для организации своей жизни, восстановления нарушенных трудовых прав в суде», — уточнили в пресс-службе суда.

В результате в пользу бывшего работника с работодателя взысканы средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 270 841 рубль и компенсация морального вреда в сумме 20 000 рублей. В остальной части в удовлетворении иска было отказано. Не согласившись с решением Мценского районного суда, ответчик обжаловал его в суд апелляционной инстанции, однако облсуд не нашел оснований для изменения решения.

ИА «Орелград»