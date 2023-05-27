Областное правительство объяснило «недоимку» по налогам

Власти представили отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2023 года.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2023 года. И вот теперь объемный документ, как и положено по закону, поступил в Орловский облсовет народных депутатов. Правительство приложило к нему пояснительную записку, объясняющую выполнение и невыполнение различных показателя. В целом доходы областного бюджета в первом квартале составили 12,132 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 1,984 миллиарда рублей, или на 19,6 процента.

При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета были исполнены в сумме 6,61 миллиарда рублей, что на 9,2 процента больше, чем годом ранее. Безвозмездные поступления составили 5,522 миллиарда рублей, увеличившись на 34,8 процента к аналогичному периоду 2022 года. Финансисты зафиксировали прирост показателей по двум основным налогам: по налогу на прибыль организаций – собрано 2,472 миллиарда рублей, прирост составил 484,6 миллиона; по налогу на имущество организаций – 653,8 млн рублей, с приростом в 161,5 млн.

При этом по налогу на доходы физических лиц поступления снизились по сравнению с первым кварталом 2022 года на 237,2 миллиона рублей, или на 13 процентов. В целом они сложились в объеме 1,591 миллиарда рублей. Как объясняют чиновники, произошло это за счет роста в 1,5 раза (на 232 миллиона рублей) сумм произведенных возвратов физическим лицам в связи с заявленными имущественными и социальными вычетами. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило 351,1 миллиона рублей, или всего 85,3 процента к уровню первого квартала 2022 года. Снижение сборов на 60,6 миллиона рублей, по мнению чиновников, обусловлено зачислением платежей в первом квартале текущего года только от юридических лиц (по сроку уплаты 28 марта 2023 года), тогда как в течение первого квартала прошлого года производилась досрочная уплата налога от индивидуальных предпринимателей (по сроку уплаты 4 мая 2022 года).

ИА «Орелград»