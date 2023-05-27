Орловец обворовал квартиру друзей при помощи дубликата ключа

Потерпевшая семья напрасно доверилась своему приятелю.



Вступил в силу приговор, который вынес Ливенский районный суд Орловской области в отношении местного жителя. Мужчина был обвинен в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ. Причем в деле фигурировало несколько преступных эпизодов. Так, следствие установило, что в марте 2022 года посудимый по просьбе своих знакомых — семьи С., изготовил для них дубликаты ключа от их квартиры. При этом он задумал совершить кражу, для чего изготовил дополнительный дубликат ключа и для себя самого.

Подсудимый и знакомая ему семья были соседями, они проживали в одном общежитии. Выжидал преступник недолго. На дело он пошел в начале апреля. К чужой двери мужчина подошел около 10 часов утра, когда хозяев в комнате не было. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он открыл дверь при помощи дубликата. На верхней полке шкафа незваный гость нашел конверт с деньгами, откуда забрал себе 5000 рублей и покинул квартиру, закрыв дверь своим ключом. Через десять дней он повторил операцию, похитив на этот раз из того же конверта 7000 рублей. «Друг семьи» посещал чужую квартиру без разрешения еще несколько раз, унося с собой по 5000 рублей.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью. Он также признался в совершении еще одного преступления – мужчина в своей служебной машине нашел чужой мобильник, при помощи которого влез в чужое банковское приложение и перевел себе с чужого счета немалую сумму. Что касается соседей, то подсудимый пояснил: он знал, что у них имеются сбережения, так как время от времени они без проблем одалживали ему деньги.

Преступный план созрел у него в голове, когда сосед попросил изготовить дубликат ключа от своей комнаты, объяснив, что свой ключ от двери он потерял. В ходе краткосрочных визитов в чужую квартиру, которые продолжались с апреля по июль 2022 года, преступник в общей сложности похитил из конверта 38 тысяч рублей. Суду он пояснил, что брал деньги частями для того, чтобы его действия не были замечены. По совокупности преступлений мужчина получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

ИА «Орелград»