Орловец просадил в казино сотни тысяч чужих рублей

Действия местного жителя суд и следствие оценили как мошенничество.

Вступил в силу обвинительный приговор Орловского районного суда по уголовному делу о мошенничестве, сопряженном с азартными играми. Местный житель получил обвинение по нескольким эпизодам преступной деятельности. В первом случае его жертвой стал приятель, у которого мошенник сумел выманить более 300 тысяч рублей. Было установлено, что подсудимый уговорил приятеля начать делать ставки на спортивные события. Более того, он уговорил его зарегистрироваться на сайте официальной букмекерской конторы, ввел его номер телефона и паспортные данные.

При регистрации получил бонус в виде бесплатной ставки на 1000 рублей. Ставка выиграла и принесла 500 рублей, после чего потерпевший стал еще больше доверять «бывалому игроку». Подсудимый же начал вытягивать у своего приятеля деньги. Сначала он выманил 17 тысяч рублей на ставку, затем обманул друга, сказав ему, что ставка принесла выигрыш в 2 миллиона рублей. Далее подсудимый заявил приятелю, что для снятия выигрыша якобы надо внести на счет конторы крупную сумму для подтверждения личности, и только это поможет «вывести» 2 миллиона.

Потерпевший поверил и на этот раз, оформил кредит, взял 260 тысяч рублей наличными. Далее друзья вместе прибыли к банкомату, где подсудимый должен был положить деньги на счет. Однако на самом деле чужие деньги он зачислил на свой интернет-кошелек, а затем, добравшись до дома, проиграл их в каком-то нелегальном интернет-казино. В общей сложности у этого приятеля он выманил более 322 тысяч рублей, потратив их в основном на ставки в Интернете.

Во втором случае тот же аферист умудрился обмануть менеджера фирмы по выдаче микрозаймов, оформив небольшой кредит по недостоверным сведениям о себе. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний аферист получил один год и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИА «Орелград»