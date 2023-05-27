Орловщина не пожалела денег на зарплаты

27.5.2023 | 12:02 Новости, Экономика

Бюджетникам из казны региона выделили более 2,2 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»

Расходы бюджета Орловской области за первый квартал 2023 года составили 13,027 миллиарда рублей, или 24,4 процента от годового плана. Об этом сообщило правительство региона. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост расходной части составил 4,006 миллиарда рублей, или 44,4 процента. В правительстве отмечают, что в полном объеме в отчетном периоде финансировались социально значимые расходы. Так, на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы было выделено 2,25 миллиарда рублей (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям). Прирост данных расходов к аналогичному периоду 2022 года составил 452,4 миллиона рублей, или 25,2 процента.
На публичные нормативные обязательства и социальные выплаты без национальных проектов было потрачено 2,114 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 543,5 миллиона, или на 34,6 процента. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в первом квартале текущего года обошлись казне региона в 875,7 миллиона рублей. Кроме того, муниципальным районам и городским округам были выделены межбюджетные трансферты на 3,473 миллиарда рублей, причем по сравнению с прошлым годом их объем увеличился на 41,1 процента.

«Областной бюджет в первом квартале 2023 года сохранял свою социальную направленность, — говорится в пояснительной записке правительства региона. — Соответственно, расходы областного бюджета на социально-культурную сферу составили 8,821 миллиона рублей, или 67,7 процента от общего объема расходов, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 1,981 миллиона рублей, или на 29 процентов. Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составили расходы на национальную экономику – 2,812 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 1,668 миллиарда рублей, или в 2,5 раза».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования