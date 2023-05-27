Орловщина не пожалела денег на зарплаты

Бюджетникам из казны региона выделили более 2,2 миллиардов рублей.

Расходы бюджета Орловской области за первый квартал 2023 года составили 13,027 миллиарда рублей, или 24,4 процента от годового плана. Об этом сообщило правительство региона. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост расходной части составил 4,006 миллиарда рублей, или 44,4 процента. В правительстве отмечают, что в полном объеме в отчетном периоде финансировались социально значимые расходы. Так, на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы было выделено 2,25 миллиарда рублей (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям). Прирост данных расходов к аналогичному периоду 2022 года составил 452,4 миллиона рублей, или 25,2 процента.

На публичные нормативные обязательства и социальные выплаты без национальных проектов было потрачено 2,114 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 543,5 миллиона, или на 34,6 процента. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в первом квартале текущего года обошлись казне региона в 875,7 миллиона рублей. Кроме того, муниципальным районам и городским округам были выделены межбюджетные трансферты на 3,473 миллиарда рублей, причем по сравнению с прошлым годом их объем увеличился на 41,1 процента.

«Областной бюджет в первом квартале 2023 года сохранял свою социальную направленность, — говорится в пояснительной записке правительства региона. — Соответственно, расходы областного бюджета на социально-культурную сферу составили 8,821 миллиона рублей, или 67,7 процента от общего объема расходов, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 1,981 миллиона рублей, или на 29 процентов. Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составили расходы на национальную экономику – 2,812 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 1,668 миллиарда рублей, или в 2,5 раза».

ИА «Орелград»