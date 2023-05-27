Орловским художникам не вернут подлинники конкурсных картин

Стали известны условия конкурса для молодых художников в Орле.

Департамент культуры Орловской области утвердил «Положение о проведении регионального этапа Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников». Учредителем самого конкурса является Министерство культуры Российской Федерации, а организатором — Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр художественного образования Российской академии музыки имени Гнесиных.

Региональный тур организуется и проводится областным департаментом культуры «в целях признания высочайшей значимости труда преподавателей образовательных организаций сферы культуры – детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций» (ДШИ). Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных детей в области изобразительного искусства, трансляцию лучшего педагогического опыта и повышение престижа профессии преподавателей ДШИ и училищ.

Соответственно и конкурс проводится среди учащихся ДШИ и студентов училищ. Соревноваться они будут отдельно в двух категориях и в четырех различных возрастных группах. Самая старшая для учащихся ДШИ – от 16 до 18 лет. Конкурс проводится в двух номинациях: «Портрет» и «Сюжетная композиция». Тематика работ должна быть посвящена образам преподавателей ДШИ и училищ, отображать процесс обучения различным видам искусств (изобразительному, музыкальному, хореографическому, театральному искусству и др.).

Работы будут оцениваться по таким критериям, как художественный образ и оригинальность решения, композиционное решение, мастерство исполнения и соответствие заявленной тематике. Участник может подать не более одной работы. Каждая работа учащихся ДШИ старше 13 лет и студентов училищ должна сопровождаться рукописным эссе об изображенных преподавателях и эмоциональном отношении автора к обучению различным видам искусств.

Работы лауреатов и дипломантов будут публиковаться на Федеральном портале системы образования в сфере культуры и искусства в виде онлайн-выставки. Минкультуры России, как учредитель конкурса, может принять решение об экспонировании работ лауреатов и дипломантов на значимых мероприятиях. Для участия в выставках подлинники работ лауреатов и дипломантов должны быть переданы организатору до 10 июля 2023 года, причем по условиям подлинники работ затем не возвращаются.

ИА «Орелград»