Под Орлом шесть подростков попались на незаконном вождении

Несовершеннолетние сели за руль, не имея на то законных прав.



В 2023 году на несовершеннолетних, достигших 16 лет, сотрудниками ДПС МО МВД России «Мценский» было поставлено шесть административных материалов за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Такие статистические сведения приводит ведомство. В связи с тревожной статистикой сотрудники Госавтоинспекции обратились к родителям и указали им на недопустимость управления транспортными средствами подростками.

«Полицейские напоминают, что именно родители должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль, — говорится в информации ведомства. — Но, к сожалению, не редки ситуации, когда взрослые приобретают мопед, мотоцикл, или даже автомобиль для своих детей и разрешают им совершать поездки».

Родителям напомнили о том, что необходимо особенно пристально следить за детьми и исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мототранспорта. Также автоинспекторы подчеркивают, что управление транспортными средствами осуществляется только при наличии водительского удостоверения. За «передачу руля» человеку без прав законом предусмотрена административная ответственность.

В соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф за такое правонарушение составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, в отношении самого несовершеннолетнего водителя, если он достиг 16-летнего возраста, составляется административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Она предусматривает административный штраф в размере до 15 тысяч рублей.

«Если же подросток не достиг 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. При этом само транспортное средство изымается и помещается на спецстоянку, — говорят в МО МВД России «Мценский». — Также стоит помнить о том, что дети и подростки не имеют необходимых навыков управления транспортными средствами, а значит, могут причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Госавтоинспекция призывает всех не оставаться равнодушными и сообщать о фактах управления транспортными средствами несовершеннолетними водителями в МО МВД России «Мценский», ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть».

ИА «Орелград»