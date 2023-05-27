Проблему долгов по зарплатам удалось решить?

Статистики и профсоюзы оценили ситуацию с оплатой труда в регионе.

Просроченная задолженность по зарплате работников Орловской области в настоящее время отсутствует. Об этом сообщает Орелстат. По данным ведомства, по состоянию на 1 мая 2023 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил. Напомним, последний раз о наличии долга статистики сообщали в ноябре 2021 года, тогда он составлял 338 тысяч на весь регион и полностью приходился на сферу обрабатывающих производств.

Отметим, что несколькими днями ранее тема оплаты труда была поднята и на заседании Совета Федерации профсоюзов Орловской области. С докладом тогда выступил председатель Федерации Николай Меркулов. Он заявил, что на сегодняшний день удалось закрыть вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы работникам орловских предприятий. Меркулов также отметил, что, по данным статистики, среднемесячная заработная плата в Орловской области в первом квартале достигла 41 тысячи рублей. При этом ее размер по-прежнему остается одним из самых низких в России, так же как и реальные денежные доходы населения. Фактически большая часть работающих получает заработную плату на уровне 25 тысяч рублей, считает профсоюзный лидер.

«Остается актуальной задача обеспечения не только своевременной, но и опережающей индексации оплаты труда, в том числе в бюджетном секторе, с учетом роста потребительских цен на товары и услуги, — цитирует Николая Меркулова пресс-служба ФПОО. — Профсоюзы давно настаивают на включении в коллективные договоры и соглашения обязательств по установлению конкретных сроков и величин повышения и индексации заработной платы. А также на доведении тарифной части заработной платы до уровня 60-70 процентов от ее общего размера».

Еще одна актуальная проблема — дифференциация заработной платы. Как отметил Николай Меркулов, сегодня квалифицированный специалист и работник без квалификации получают практически одинаковую зарплату. Отсюда и нежелание учиться у молодежи, нести ответственность на сложных участках за низкооплачиваемый труд, отток кадров и т.д. Решить эту проблему, по его мнению, можно лишь совместными усилиями власти, работодателей и профсоюзов при формировании финансовой политики и систем оплаты труда.

ИА «Орелград»