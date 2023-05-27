ТФОМС заработал 2,8 миллиарда рублей за три месяца

Территориальный фонд Орловской области обнародовал свою финансовую отчетность.



В облсовете народных депутатов представили отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за первый квартал 2023 года. Бюджет был исполнен по доходам в сумме 2,868 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 2,42 миллиарда. При плане годовых бюджетных назначений по доходам в объеме 11,861 миллиарда рублей фактические поступления составили 24,2 процента. Основной источник доходов Фонда остался прежним – как и в предыдущие годы, им являются межбюджетные трансферты, переданные из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. В отчетном периоде времени они составили 2,8 миллиарда рублей, или 25 процентов к плану года.

Прочие межбюджетные трансферты составили 47,94 миллиона рублей. Они были перечислены из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в рамках осуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным орловцам за пределами территории Орловской области, то есть за пределами региона, в котором им был выдан полис обязательного медицинского страхования. Кстати, эти поступления были исполнены на 16,4 процента от плана года.

Добавим, что еще 7,1 миллиона рублей ТФОМС заработал на поступлениях от штрафов, санкций, возмещения ущерба, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Сюда же вошли денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств.

ИА «Орелград»