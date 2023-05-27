Тысячи орловских предпринимателей купили патенты

Количество обладателей патентов неизменно растет.

В Орловской области почти семь тысяч предпринимателей получили патенты, дающие право ведения определенных региональным законом видов предпринимательской деятельности. Как отметили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, спрос на данную услугу от государства постоянно растет. Так, в первом квартале текущего года региональным налоговики приняли от индивидуальных предпринимателей 1366 заявлений на получение патента. Всего же в регионе уже почти семь тысяч предпринимателей применяют патентную систему налогообложения. И это притом, что в целом в области насчитывается более 18 тысяч бизнесменов.

«Представители малого и среднего предпринимательства могут получить патент на любой срок (1 или 2 месяца), но не более 12 месяцев, при этом численность наемных работников не должна превышать 15 человек, — напоминают налоговики. — Патентная система налогообложения не требует составления и сдачи налоговой отчетности, а спектр видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение ПСН, довольно обширный: от ведения ветеринарной деятельности до услуг по изготовлению валяной обуви».

Удобство заключается и в том, что сумму налога можно быстро и заранее рассчитать самостоятельно. Для этого достаточно воспользоваться услугами ведомственного сервиса, который размещен на сайте ФНС и так и называется: «Налоговый калькулятор – расчет стоимости патента». Кстати, в случае истечения срока действия патента, снятие с учета в качестве налогоплательщика такой системы налогообложения производится налоговыми органами всего лишь в течение пяти дней.

«Для получения патента индивидуальный предприниматель должен подать в налоговый орган заявление установленного образца минимум за 10 дней до начала ведения деятельности, — уточнили в Управлении ФНС. — В течение пяти дней со дня получения такого заявления специалисты обязаны выдать предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента (например, если указанный в заявлении род деятельности не относится к ПСН)».

ИА «Орелград»