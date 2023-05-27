В Орле стала популярной электронная запись к налоговикам

Налогоплательщики планируют свой визит в налоговую службу заранее.

В Орловской области все более востребованной становится услуга налоговой службы по предварительной и дистанционной записи на прием. Как подсчитали в Управлении ФНС России по региону, за четыре месяца текущего года уже более 1,8 тысячи налогоплательщиков записались на прием к налоговикам заранее. Все они воспользовались возможностями ведомственного интернет-сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию». Как говорят в налоговой службе, с помощью данного сервиса пользователи выбирают удобную дату и время для посещения налогового органа и получения государственных услуг.

«Сервис доступен для всех категорий плательщиков: физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, — подчеркнули в пресс-службе УФНС. — Записаться на прием можно в течение ближайших двух недель. В выбранный день и час налогоплательщик гарантированно получит необходимую услугу, так как система автоматически обработает информацию и без очереди вызовет плательщика в окно обслуживания».

В Управлении ФНС России по Орловской области также подметили, что на данный момент наиболее популярными услугами по предварительной записи являются: прием деклараций по форме 3-НДФЛ, прием и выдача документов, в том числе заявлений и обращений, урегулирование задолженности, выдача квалифицированных электронных подписей (КЭП) и подключение к личному кабинету.

ИА «Орелград»