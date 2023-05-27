В Орле заработал Ситуационно-информационный центр

Стартовала работа регионального СИЦ в режиме офлайн.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орле стартовала работа регионального Ситуационно-информационного центра. Он предназначен для наблюдения за соблюдением порядка при проведении Государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Наблюдатели предварительно прошли инструктаж по просмотру видеозаписей из офлайн-аудиторий пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и получили удостоверения. Их задача заключается в тщательном просмотре записей из ППЭ и выявлении нарушений, если таковые будут допущены, а также фиксации ошибок со стороны участников экзаменов и организаторов.

«В 98 пунктах проведения экзаменов организовано офлайн-видеонаблюдение за ходом проведения экзаменов, которое осуществляют общественные наблюдатели в ежегодно создаваемом региональном Ситуационно-информационном центре на базе Регионального центра оценки качества образования, — такой комментарий дали в Центре. — В состав общественных наблюдателей входят работники школьных и дошкольных образовательных организаций, представители общественности».

В этом году ГИА-9 стартовал с экзамена по трем учебным предметам — истории, физики, биологии. Тем временем в администрации региона сообщили, что в этом году в Орловской области экзамены будут сдавать 2723 одиннадцатиклассника и 7317 девятиклассников. Для сдачи ГИА-9, кстати, 45 пунктов проведения экзаменов организованы на дому. Для сдачи ЕГЭ определено 39 пунктов приема экзаменов, из них 16 — на дому. Основной госэкзамен, как и в прошлые годы, пройдет в два этапа: основной период – с 24 мая по 1 июля 2023 года, дополнительный период – с 4 по 23 сентября 2023 года.

«Самым популярным экзаменом у девятиклассников в 2023 году остается обществознание — 54 процента, — сообщила пресс-служба губернатора. — Экзамены по учебным предметам технического направления планируют сдавать: информатику – 16 процентов одиннадцатиклассников, физику – 17 процентов, математику профильного уровня – 42 процента выпускников. Результат ЕГЭ по русскому языку и базовой математике станет известен не позднее 16 июня 2023 года, по математике профильного уровня – не позднее 19 июня 2023 года».

ИА «Орелград»