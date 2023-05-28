Алкоголь и ревность довели девушку до колонии

Орловчанка противоречиво объяснила причины семейной поножовщины.

Вступило в силу решение суда первой инстанции по уголовному делу о «семейной поножовщине». Оно было вынесено в отношении жительницы Орловского муниципального округа, признанной виновной по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасному для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Кровавая драма разыгралась глубокой ночью во время словесного конфликта, который произошел у девушки с ее парнем на съемной квартире.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступления не признала. Да и в целом, как отмечено в приговоре, давала непоследовательные и противоречивые показания. Так, суду она рассказала, что в тот день они вместе были сначала в гостях, затем в баре, распивали спиртные напитки. Ссора вспыхнула, когда они находились в съемной квартире. По одной из версий, озвученных девушкой, словесный конфликт произошел по причине того, что она собиралась делать аборт, а также прочитала в его телефоне смс-сообщение от другой девушки в виде смайлика «улыбки» и «поцелуя губ», что ей не понравилось. У нее «возникли ревность и обида».

Поначалу девушка утверждала, что кавалер никаких телесных повреждений ей не причинял, никаких угроз в ее адрес не высказывал. При этом говорила, что он «кидал в ее сторону блины от штанги, но в нее не попал, а попал в дверные откосы, в дверь, в стены. Брал табурет за ножки и шел с ним в ее сторону, табурет соприкасался с частями ее тела. Но кто ей повредил глаз, не знает и не помнит». Затем она изменила тактику и стала говорить о том, что действовала в состоянии необходимой обороны. Мол, после разговора об аборте сожитель «сдавливал ее за шею, но она увернулась и убежала на кухню». Во время этого побега он кинул в нее блин от штанги, который угодил ей в район живота.

После этого она, находясь на кухне, «услышала металлический звук, доносившийся из зала, подумала, что он набирает «блины», позвонила матери, сказала, что ее убивают». Кавалер прибежал на кухню со штангой в раках, тогда девушка схватила кухонный нож и ударила его клинком в грудь. От удара бы образовался небольшой порез. Правда, потом она признала, что нанесла и второй удар, оказавшийся куда более опасным для здоровья потерпевшего. При вынесении решения суд отметил противоречия в показаниях подсудимой, данных ею в судебном заседании и на предварительном следствии. Но он также оценил в совокупности представленные обвинением доказательства, выслушал свидетелей. В результате девушка была признана виновной и получила три года исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»