Бюджетные нарушения оказались самыми «популярными» в Мценске

Мценские аудиторы отчитались о своей деятельности за прошлый год.

Контрольно-счетная палата города Мценска представила отчет о своей деятельности в минувшем году. Кстати, в 2022 году она была зарегистрирована в налоговой инспекции в качестве юридического лица, и с 7 ноября прошлого года работает в полном объеме как самостоятельное юридическое лицо. Ее штат составляет всего два человека. Тем не менее в 2022 году Контрольно-счетной палатой было проверено 39 объектов в рамках 64 мероприятий. Причем 98 процентов мероприятий было проведено по предложениям и поручениям главы города и депутатов Мценского горсовета. Итоги мероприятий свидетельствуют о том, что при использовании средств бюджета города и муниципальной собственности в основном соблюдались требования действующего бюджетного законодательства и подзаконных актов, принятых для его реализации.

Объем проверенных средств составил 67,032 миллиона рублей. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 6,547 миллиона. Всего было выявлено 118 нарушений, в том числе 42 при формировании и исполнении бюджета на общую сумму 4,552 миллиона. Еще 21 нарушение было вскрыто в сфере ведения бухгалтерского учета, составления и представлении бухгалтерской и финансовой отчетности. Шесть нарушений было установлено в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью.

В сфере закупок аудиторы нашли 33 нарушения на общую сумму 1,943 миллиона рублей. В КСП отмечают, что наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится на нарушения при формировании и исполнении бюджета — 69,5 процента. На нарушения при осуществлении муниципальных закупок пришлось 29,7 процента общего объема нарушений. Что касается бюджетных «недостатков», то тут аудиторы выделяют допущенные в прошлом году нарушения порядка разработки и реализации муниципальных программ, нарушение общих требований к финансовой отчетности, в том числе к ее составу главными администраторами бюджетных средств.

«По результатам контрольных мероприятий в 2022 году в адрес руководителей объектов контроля направлено пять представлений, — следует из отчета КСП. — Объектами контроля проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений, а также реализованы меры по предотвращению их в дальнейшем и установлено требование об обеспечении соответствующего контроля на всех этапах деятельности. Применено дисциплинарное взыскание по отношению к одному должностному лицу в виде замечания. Одному должностному лицу вынесено постановление о назначении административного наказания по ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ в виде предупреждения».

ИА «Орелград»