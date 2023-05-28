Дело о сбитых насмерть пешеходах под Орлом рассмотрел суд

Родственники погибших просили взыскать с водителя крупную компенсацию.

Подробности гражданского процесса сообщила пресс-служба Кромского районного суда Орловской области. Сразу несколько человек подали иск по мотивам дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в июле 2021 года. В качестве ответчиков выступили владелица автомобиля «Вольво» и водитель, который находился за рулем этого грузовика. Само происшествие произошло в Москве. Грузовик поздним вечером совершил наезд на двух пешеходов, мужчину и женщину, которые от полученных травм скончались на месте.

Родственники девушки проживают под Орлом, в суде они потребовали взыскать с ответчиков денежную компенсацию морального вреда, заявив, что их нравственные страдания выразились в длительных переживаниях от утраты близкого человека. Просили они сначала в общей сложности о компенсации в размере 3,5 миллиона рублей, потом увеличили свои требования. Кроме того, истцы просили признать недействительным договор безвозмездной аренды транспортного средства, который, по их мнению, был заключен владелицей грузовика «задним числом» чтобы уйти от имущественной ответственности.

Истцы требования не признали. Владелица ссылалась на указанный договор, полагая, что не она должна отвечать за гибель людей. А водитель ссылался на то, что причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли женщина и ее спутник, «явилась ее грубая неосторожность или намеренное желание уйти из жизни». Она и ее спутник находились в состоянии алкогольного опьянения, сидели на дороге, на проезжей части, вне населенного пункта, вне пешеходного перехода, в темное время суток. Водитель настаивал на том, что он управлял грузовым автомобилем с грузом, не нарушая правила дорожного движения, а пешеходы внезапно возникли на проезжей части, в связи с чем избежать столкновения ему не удалось.

Изучив материалы дела, выслушав участников процесса и ознакомившись с заключением прокурора, суд частично удовлетворил требования истцов к ответчице, а вот в удовлетворении требований к водителю отказал. Как пояснила пресс-служба суда, было учтено отсутствие вины водителя и грубая неосторожность женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения в темное время суток оказалась на автодороге вне населенного пункта и пешеходного перехода. В результате с владелицы грузовика в пользу родственников погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере от 150 до 250 тысяч рублей каждому, а спорный договор аренды был признан недействительным.

ИА «Орелград»