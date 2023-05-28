Изобразительный конкурс в честь освобождения проведут в Орле

Конкурс предназначен для поддержки одаренных детей и молодежи.

Администрация Орла известила о проведении открытого городского арт-фестиваля изобразительного искусства «Город в красках». Он будет посвящен 80-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков». Учредителем фестиваля является администрация города Орла в лице управления культуры. Он проводится при поддержке областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости и Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер».

Цель фестиваля заключается в выявлении и поддержке одаренных детей, молодежи, людей с ограниченными возможностями по здоровью и старшего возраста в области изобразительного искусства, организации досуга, содействия гармоничному развитию личности, патриотическому воспитанию, популяризации и развития художественного творчества. В рамках фестиваля пройдет конкурс творческих работ участников.

Кстати, его организаторами являются Орловский городской центр культуры и Мемориальная мастерская художника Г.В. Дышленко. Принять участие смогут дети и молодежь в возрасте от 7 до 17 лет включительно, а также граждане от 18 лет и старше, люди с ограниченными возможностями здоровья без ограничений по возрасту. Принимаются индивидуальные и коллективные работы. Фестиваль проводится в три этапа: первый — прием заявок; второй — просмотр творческих работ; третий — выставка, гала-концерт и награждение лауреатов.

Творческую работу можно выполнить в любой технике (акварель, гуашь, акрил, масло, пастель, сангина, тушь, карандаш, смешанные техники). Первый этап продлится до 1 июля, второй — по 28 июля. Номинации фестиваля: «Мой любимый город»; «Городские пейзажи»; «Город и его люди»; «Окно в историю города»; «По мотивам книг орловских писателей». Основными критериями оценки являются: соответствие содержания творческой работы теме номинации; творческая оригинальность и художественное мастерство; техника исполнения; творческая фантазия. Помимо номинаций организаторы предусмотрели пять разных возрастных категорий. Участники фестиваля получат дипломы лауреатов I, II и III степени по основным номинациям, Гран-при в каждой возрастной категории, а также специальные призы. Награждение пройдет в рамках гала-концерта.

ИА «Орелград»