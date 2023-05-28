Орловца наказали за американскую обувь

28.5.2023 | 19:28 Закон и порядок, Новости

Предприниматель привлечен к ответственности за реализацию продукции якобы известных брендов.

ИА «Орелград»

Орловская транспортная прокуратура совместно с сотрудниками таможенных органов провела проверку на предмет торговли контрафактом. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что в одной из торговых точек города Орла предприниматель осуществлял продажу контрафактной спортивной обуви якобы известных брендов.

«По данному факту транспортным прокурором в отношении недобросовестного коммерсанта возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 2 статьи 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака)», — уточнили в Орловской транспортной прокуратуре.

Административные материалы рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Из них следует, что нарушение было зафиксировано в марте 2023 года. В магазине, который посетили прокуроры и таможенники, на стеллажах на реализации с прикрепленными к ним ценниками товары, «содержащие воспроизведение товарных знаков, сходных до степени смешения с зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками». Речь идет о более чем десятке пар кроссовок якобы марки New Balance. Было установлено, что вышеуказанные товары имеют нанесенную на них маркировку товарного знака «New Balance», сходного до степени смешения с зарегистрированным в установленном порядке товарным знаком, принадлежащим американской компании «Нью Бэлэнс Атлетик, Инк.».

Факт нарушения был подтвержден экспертным заключением специалиста ЭКС — регионального филиала ЦЭКТУ в городе Брянске. Компания-правообладатель не давала прямого разрешения на использование товарного знака «New Balance» при предложении к продаже продукции в орловском магазине. Таким образом, суд установил, что индивидуальный предприниматель торговал «брендовыми» кроссовками, не имея прав на использование товарного знака. Ущерб, причиненный компании-правообладателю, был оценен более чем в 110,5 тысячи рублей. Предприниматель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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