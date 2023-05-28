Орловцам предложат сыграть в библиографическую рулетку

В Орле стартует очередной сезон работы летнего читального зала.

С 1 июня Орловская областная библиотека имени Бунина открывает очередной летний сезон. По уже сложившейся традиции летний читальный зал будет работать прямо под открытым небом. Акция так и называется — «Лето с Бунинкой». Как пояснили организаторы, в центре города, не заходя в здание библиотеки, любой желающий сможет просмотреть книжные новинки, полистать журналы, почитать ребенку вслух детские стихи, занять их настольными играми, поучаствовать в конкурсах, узнать правила пользования библиотекой, а затем стать ее читателем, а также получить полную информацию о библиотечных услугах.

Работать летний читальный зал «Лето с Бунинкой» будет прямо на площадке перед зданием библиотеки. Время работы в июне-августе: понедельник – воскресенье с 11.00 до 17:00, выходной – пятница. Программа на июнь уже сверстана и опубликована. Так, стартует сезон с открытия 1 июня выставки литературы «Детство с книгой». Однако церемония торжественного открытия летнего читального зала намечена на 2 июня. С 6 по 12 число запланирована пушкинская неделя.

7 июня горожане смогут принять участие в викторине «Сказочное Лукоморье», 15 июня сыграть в игру «Русская красавица нарядами славится», 23 июню – сыграть в квиз-игру «Незнайка в солнечном городе», а 29 июня ожидает библиографическая рулетка. Кроме того, с 13 по 19 июня будет работать выставка литературы «Во все ты, душенька, нарядах хороша», с 20 по 26 июня – выставка литературы «Путешествие в страну сказок», с 27 июня по 30 июля выставка литературы «Справочное царство – мудрое государство».

«Читальный зал под открытым небом поможет отвлечься от городской суеты и отдохнуть от интернета и гаджетов, — говорят в библиотеке имени Бунина. — Любой прохожий может стать посетителем данного читального зала. Здесь созданы оптимальные условия для чтения: с книгами можно ознакомиться, удобно расположившись на стульях в тени деревьев. Сотрудники библиотеки готовы познакомить гостей с удивительным миром книг, проводить творческие викторины и конкурсы».

Организаторы добавили, что работа летнего читального зала направлена на привлечение внимания к процессу чтения и на удовлетворение познавательных потребностей жителей города. Библиотека ставит целью максимальное приближение книг к потенциальным читателям, возвращение традиций семейного чтения, наполнение досуга полезным и интересным содержанием.

ИА «Орелград»