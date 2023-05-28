Орловцам выдали тысячи справок о судимости

УМВД отчиталось о статистике предоставления государственных услуг.



В Орловской области за четыре месяца 2023 года в рамках предоставления государственных услуг в Информационный центр УМВД поступило 6690 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости. Как следует из отчета регионального Управления МВД, из них 3382 обращения поступили через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) а 2290 – через Многофункциональный центр (МФЦ). Кроме того, 122 заявления было подано орловцами на личном приеме в Информационном центре.

По итогам рассмотрения данных обращений заявителям была выдана 3021 справка. Управлением по контролю за оборотом наркотиков за это же время было выдано 52 заключения на 171 человека о непогашенной судимости. Впрочем, эти спектр госуслуг не ограничивается. Например, в отчетном периоде Управление по вопросам миграции УМВД обработало 56 077 обращений, в том числе 8972, поступивших через ЕПГУ, и 24 818, поступивших через МФЦ. Подразделениями ГИБДД было осуществлено 17594 регистрационных действий (через ЕПГУ – 6625). Оказана 5141 услуга по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 1067, через МФЦ -786).

«Продолжена практика приема обращений жителей города Орла и Орловской области в круглосуточном режиме на «телефон доверия» (41-38-56), на который принято 372 сообщения, — следует также от отчета ведомства. — На официальный сайт УМВД обратились 647 граждан. По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования».

ИА «Орелград»