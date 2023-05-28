Орловцы нарастили выпуск компьютеров

28.5.2023 | 9:12 Новости, Экономика

Динамика промышленного производства в апреле оказалась разнонаправленной.

Фото Администрации Болховского района

Как сообщает Орелстат, в Орловской области индекс промышленного производства в апреле 2023 года сократился к соответствующему месяцу прошлого года на 9,8 процента, к периоду с начала года – на 5,9 процента, а к предыдущему месяцу – на 12,1 процента. Аналитики подметили, что отрицательная динамика стала определяющей для трех секторов промышленного производства относительно соответствующего месяца и периода 2022 года.

Так, обрабатывающие производства сократили объемы на 9,8 и 6,4 процента соответственно, энергетический сектор – на 12,1 и 1,3 процента, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 1 и 20 процентов соответственно. Однако ряд отраслей, напротив, показатели своей работы нарастил. Например, объем добычи полезных ископаемых в Орловской области вырос на 31,6 процента по сравнению с апрелем 2022 года. Правда, уровня аналогичного периода прошлого года он чуть-чуть не достиг и составил 99,9 процента.

«Рост объемов выпуска в апреле 2023 года к соответствующему месяцу прошлого года показали отрасли, связанные с производством: компьютеров, электронных и оптических изделий – на 32,9 процента; электрического оборудования – на 24,5 процента; металлургии – на 22,7 процента; прочих готовых изделий – на 10,4 процента», — говорится также в сообщении Орелстата.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования