Орловцы нарастили выпуск компьютеров

Динамика промышленного производства в апреле оказалась разнонаправленной.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области индекс промышленного производства в апреле 2023 года сократился к соответствующему месяцу прошлого года на 9,8 процента, к периоду с начала года – на 5,9 процента, а к предыдущему месяцу – на 12,1 процента. Аналитики подметили, что отрицательная динамика стала определяющей для трех секторов промышленного производства относительно соответствующего месяца и периода 2022 года.

Так, обрабатывающие производства сократили объемы на 9,8 и 6,4 процента соответственно, энергетический сектор – на 12,1 и 1,3 процента, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 1 и 20 процентов соответственно. Однако ряд отраслей, напротив, показатели своей работы нарастил. Например, объем добычи полезных ископаемых в Орловской области вырос на 31,6 процента по сравнению с апрелем 2022 года. Правда, уровня аналогичного периода прошлого года он чуть-чуть не достиг и составил 99,9 процента.

«Рост объемов выпуска в апреле 2023 года к соответствующему месяцу прошлого года показали отрасли, связанные с производством: компьютеров, электронных и оптических изделий – на 32,9 процента; электрического оборудования – на 24,5 процента; металлургии – на 22,7 процента; прочих готовых изделий – на 10,4 процента», — говорится также в сообщении Орелстата.

ИА «Орелград»