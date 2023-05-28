Под Орлом устроят два платных пляжа

В муниципальном округе определились с местами для отдыха и купания.

Администрация Орловского муниципального округа только 22 мая определилась с официальными местами, отведенными для купания и массового отдыха людей. Согласно изданному постановлению, купальный сезон в округе стартует 1 июня и продлится по 31 августа, как, впрочем, и по всему региону. Официальных пляжей будет три: пляж на пруду «Сахарный», расположенный вблизи деревни Гавриловская; пляж на пруду АО «Парк-Отель «Мечта», расположенный в поселке Зеленый Шум; пляж на пруду вблизи деревни Лесная.

В постановлении администрации Орловского муниципального округа при этом отмечено, что посещение пляжей на пруду «Сахарный» и на пруду «Парк-Отель «Мечта» осуществляется на возмездной основе. И только пляж ну пруду у деревни Лесной является муниципальным. Начальнику окружного отдела по гражданской защите населения поручено организовать водолазное обследование именно акватории муниципального пляжа и получение санитарно-эпидемиологического заключения от Роспотребнадзора. Местной полиции рекомендовано организовать охрану общественного порядка также в границах муниципального пляжа.

Тем временем власти Ливенского района сообщили, что на благоустройство и содержание местных пляжей в этом году администрацией района запланировано 277,2 тысячи рублей. В целях обеспечения безопасности людей в летний период на водных объектах района проводится разъяснительная работа с населением, в том числе подворовый обход граждан, проживающих вблизи водоемов. В местах массового пребывания людей и на подъездах размещена информация об оперативной обстановке, сроках купального сезона, о состоянии водных объектов, годных и запрещенных для купания, правилах безопасного поведения на водоемах и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

На водоемах района уже установлены информационные стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, правилами поведения и купания, а также запрещающие знаки в местах, небезопасных для купания. Также работники органов местного самоуправления совместно с сотрудниками МО МВД России «Ливенский» и районного пожарно-спасательного гарнизона совместно проводят профилактические рейды и патрулирование водных объектов «с целью укрепления правопорядка и обеспечения безопасности людей».

ИА «Орелград»