Стало известно, как орловцы спасли 48 деревьев

28.5.2023 | 18:06 ЖКХ, Новости

Жители региона просто отказались от бумажных счетов за свет.

ИА «Орелград»

Компания «Орловский энергосбыт», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Орловской области, сообщила: за год ее клиенты спасли 48 деревьев. Спасли, попросту отказавшись от получения бумажных документов. В компании уточнили, что речь идет как о физических лицах, то есть о простых гражданах, отказавшихся от использования квитанций в бумажном виде, так и о юридических лицах, которые подключились к системе электронного документооборота.

«Платежные и расчетные документы в электронном виде полностью дублируют бумажные и обладают той же юридической значимостью, — говорят в энергокомпании. — Они не занимают места в квартире или офисе, но при этом всегда под рукой. Кроме того, электронные документы приходят раньше бумажных и помогают сократить использование бумаги, а значит, сохраняют деревья».

Энергетики добавили, что специально для клиентов – физических лиц, отказавшихся от бумажных квитанций, создан любопытный проект. Они могут посадить виртуальное дерево на аллее проекта «Каждое дерево на счету». Каждое такое дерево является своего рода символом постепенного перехода к бережному и экологичному потреблению, считают орловские энергетики.

«Решение об использовании электронных документов не является статичным. Если клиент поймет, что ему удобнее пользоваться бумажными носителями информации о расчетах, он всегда может вернуть прежний способ получения платежек», — отметили в компании.

Подписаться на электронный счет можно в личном кабинете ЕПД физлиц, с помощью сервиса на сайте компании, сообщив о своем желании в сообществе «Вконтакте» или в клиентском офисе. Подробнее узнать об электронном документообороте можно, например, позвонив в контактный центр.

ИА «Орелград»

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