В Общественную палату Мценска «не пустят» президента страны

Глава государства не сможет стать членом этого объединения.

На рассмотрение в Мценский горсовет народных депутатов поступил проект внесения изменений в положение «О городской общественной палате». Само положение было принято еще в 2015 году. В новой редакции будут изменены некоторые его нормы. В частности, в новой редакции планируется утвердить статью 7, определяющую правомочность Общественной палаты. Согласно ей, палата будет считаться правомочной, если в ее состав войдет более трех четвертых от установленного числа ее членов.

В новой редакции предполагается изложить и норму о том, кто вправе войти в состав палаты, а кто – нет. Например, членами Общественной палаты города Мценска не могут быть: президент России, сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства страны, а также иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации. Не смогут войти в число ее членов и депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, лица, замещающие должности государственной гражданской и муниципальной службы, а также люди, замещающие муниципальные должности.

В список тех, кто не может претендовать на членство, также включены: лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособными; лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено.

Появится в положении и новая норма о том, что член Общественной палаты обязан приостановить членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий. Еще одна дополнительная норма четко определит обязанности председателя Общественной палаты, который будет представлять этот орган в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями и простыми гражданами.

ИА «Орелград»