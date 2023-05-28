В Орле дадут мастер-класс по красноречию

Научиться правильно и красиво говорить можно будет в «Бунинке».

Орловская областная библиотека имени Бунина пригласила желающих посетить мастер-класс Натальи Егоровой – режиссера, театрального педагога, эксперта по народной художественной культуре, выпускницы кафедры режиссуры и мастерства актера Орловского государственного института культуры. Тема мероприятия – «Мастерство красноречия», пройдет оно 1 июня в 15.00. Дресс-код указан так: удобная, не сковывающая движений одежда и обувь.

Как говорят организаторы, посещение мастер-класса доступно по Пушкинской карте и возможно с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, не забывая о соблюдении социальной дистанции. Что касается самого мероприятия, то в стенах «Бунинки» будет организована работа творческой мастерской. Участники познакомятся с основными принципами ораторского искусства, получат навыки актерского мастерства.

«Участники избавятся от страха публичных выступлений, научатся удерживать внимание аудитории, правильно дышать и говорить красивым поставленным голосом, — говорят в библиотеке. — Чистая, красивая речь – это результат долгого и упорного труда. Она зависит не только от знания языковых норм или четкой дикции, но и от пластической свободы, воображения, художественного виденья, логического и образного мышления».

Чуть ранее в мае в «Бунинке» состоялся вечер мелодекламации творческого объединения «Стихия душ» под названием «Полет фантазии». Как пояснили в библиотеке, «Стихия душ» – это сообщество людей, которые пишут стихи, музыку, фотографируют, рисуют и активно занимаются творчеством. Члены объединения проводят музыкально-поэтические вечера, тематические выставки, конкурсы, а также осваивают новые виды творчества. К числу последних и относится мелодекламация – художественное чтение стихов или прозы с использованием музыки.

«Чтение и музыка должны не конкурировать, а взаимодействовать и дополнять друг друга, — пояснили в «Бунинке». — Найти правильный баланс в полной мере удалось участникам концерта. Члены объединения представили гостям свои творческие работы в стихах и прозе, посвященные вечным темам – жизни и смерти, любви, дружбы, природы, творчества. Выступления сопровождались музыкой, красочным видеорядом, великолепными видеоклипами».

ИА «Орелград»