В Орле охранника наказали за торговлю оружием

Обвинительный приговор суда уже вступил в законную силу.

Данное уголовное дело было рассмотрено Железнодорожным районным судом города Орла. Обвинение было предъявлено местному жителю, который на момент возбуждения уголовного дела работал в одном из частных охранных предприятий и имел категорию охранника 4-го разряда. Органы предварительного расследования обвинили его в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт холодного оружия).

По версии следствия, преступление мужчина совершил в последние дни декабря 2022 года. Он решил незаконно, за денежное вознаграждение, сбыть имевшийся у него нож, изготовленный промышленным способом. Это был охотничий нож общего назначения, который охранник хранил у себя дома. Экспертиза установила, что он относился гражданскому колюще-режущему клинковому холодному оружию, свободный оборот которого запрещен.

Охранник дал в Интернете объявление о продаже ножа. Довольно быстро откликнулся потенциальный покупатель. На беду продавца, в роли покупателя выступил сотрудник полиции из Линейного отдела МВД России на станции Орел. Он проводил оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». Полицейский позвонил по указанному в объявлении телефонному номеру и договорился о встрече с продавцом на Привокзальной площади. Договорились стороны и о цене сделки, которая должна была составить 8500 рублей.

Встреча в условленном месте состоялась на следующий день. Продавец передал покупателю нож, получил от него 8500 рублей, после чего был задержан. Покупатель, кстати, выступил в суде в качестве свидетеля. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и попросил об особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»