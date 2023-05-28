«Заминировавший все школы» орловец получил срок

Вступил в силу приговор в отношении очередного телефонного террориста.

Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Орловского муниципального округа по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Кстати, ранее данный мужчина уже был судим. Очередное преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как следует из текста обвинительного приговора, около полуночи он из своего дома, из хулиганских побуждений, дважды позвонил в службу быстрого реагирования «112» с целью дестабилизации обстановки и создания паники, а также парализации нормальной деятельности объектов социальной инфраструктуры.

Мужчина заявил оператору, что заминировал все школы, а также о том, что на завтра на 11 часов он запланировал подрыв здания реставрационно-строительного техникума. Суд пришел к выводу, что хулиган осознавал, что данное сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели людей и породит волнение и панику среди сотрудников образовательных организаций. После звонка хулигана силовики осмотрели здания всех школ муниципального округа, а также Орловского реставрационно-строительного техникума. К счастью, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность звонившего. К хулигану домой прибыла полиция, у него дома был проведен обыск. Но и там взрывных устройств и взрывчатых веществ силовики не нашли. На хулигана завели уголовное дело, признали его виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»