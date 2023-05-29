Карантин по АЧС под Орлом снят

Однако некоторые ограничения еще продолжат свое действие.

Губернатор Андрей Клычков издал сразу два указа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области. Они были введены в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года на территории Дмитровского района по представлению регионального управления ветеринарии. Впрочем, теперь то же самое ведомство ходатайствовало о снятии карантина, поскольку все запланированные мероприятия были выполнены, новых случаев заболевания не зафиксировано.

Напомним, что африканская чума свиней была выявлена на территории агрохолдинга, в комплексе зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса № 16, расположенного в Алешкинском сельском поселении, и свиноводческого комплекса № 9, расположенного в Малобобровском сельском поселении. Губернатор распорядился установить на этой территории еще на 180 календарных дней после отмены карантина ограничения, предусмотренные пунктом 66 Ветеринарных правил. Такие же ограничения будут сохранены для десятков населенных пунктов, расположенных на территории теперь уже бывшей угрожаемой зоны в пределах административных границ деревень Алешинка, Кочетовка, Талдыкино, Вижонка и др.

Действие новых ограничений не распространяется на хозяйства всех форм собственности, отнесенные к III и IV компартментам. Также губернатор разрешил комплектование хозяйств всех форм собственности поголовьем свиней в бывших эпизоотических очагах по африканской чуме свиней и угрожаемой зоне в соответствии с пунктами 68-70 Ветеринарных правил.

ИА «Орелград»