На Орловщине 13% воды не соответствует нормам

29.5.2023 | 16:27 ЖКХ, Новости

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»

Ведомство обнародовало результаты исследований воды за текущий период. Специалисты проанализировали около двух тысяч, взятых в разных муниципальных образованиях области.

Оказалось, что 13,1% из них не соответствует санитарно-химическим показателям, а ещё 1,6% — микробиологическим нормативам. Впрочем, это примерно соответствует статистике предыдущего года.

Требования по мутности, железу и жёсткости нарушены на территории Глазуновского, Колпнянского, Кромского, Свердловского, Малоархангельского, Орловского, Урицкого, Хотынецкого и Шаблыкинского районов. В областном центре тоже есть проблемы, но только с жёсткостью воды.

Также Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило, что суд вынес положительное решение по иску ведомства к водоснабжающей организации «Сервис Стандарт». Она обеспечивает водой жителей населённых пунктов Покровского района (Клевцово, Колпна, Крутое и Левцово). Теперь компания должна добиться соответствия питьевой воды гигиеническим нормативам.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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