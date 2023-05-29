Охранять орловские пляжи будут вежливые люди

29.5.2023 | 11:00 ЖКХ, Новости

Чиновники ищут частную охрану для социально-значимых объектов.

ИА «Орелград»

Администрация города Орла выступила организатором сразу двух тендеров, победители которых получат право на оказание услуг по охране пляжей озера «Светлая жизнь» и реки Ока. Последний расположен в районе Городского парка культуры и отдыха. Контракты от лица властей с победителями заключит МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», которому мэрия делегировала полномочия по содержанию городских пляжей. Цена контракта в одном случае установлена в размере около 740 тысяч рублей, в другом – без малого 2 миллиона рублей.

Власти планируют нанять для пляжей частную охрану, к которой будет предъявлен ряд требований. Так, каждый сотрудник охраны обязан следить за противопожарной безопасностью, уметь работать с первичными средствами пожаротушения и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, вести и содержать в порядке служебную документацию. Каждый охранник должен иметь опрятный внешний вид, быть вежливым и тактичным с работниками муниципального заказчика и посетителями.

Сотрудникам охраны запрещается отлучаться с объекта без подмены, спать на посту вне определенного инструкцией времени, находиться на объекте в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического опьянения, распивать спиртные напитки, вступать в неслужебные разговоры, заниматься посторонними делами, вести неслужебные разговоры по телефону. Нельзя им также разрешать внос и вынос, ввоз и вывоз материальных ценностей без оформленных должным образом документов.

Победитель тендера также должен обеспечить сохранность (не разглашение) сведений, содержащих коммерческую тайну заказчика и иной конфиденциальной информации, ставшей известной ему в ходе исполнения договорных обязательств. Кроме того, он должен обеспечить взаимодействие с территориальными органами МВД и МЧС в рамках действующего муниципального контракта. На пляже озера «Светлая жизнь» будет работать круглосуточный пост охраны , на пляже в центре Орла — 12-ти часовой пост.

ИА «Орелград»

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