С орловского бизнес-омбудсмена сняли временной ценз

Его полномочия не будут ограничиваться все лишь двумя сроками.

Орловский облсовет народных депутатов внес изменения в закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области». Парламентарии признали утратившей силу часть 3 статьи 3 этого акта. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что разработан он был в целях сохранения стабильности деятельности и эффективности работы института уполномоченного и дальнейшего развития предпринимательства в Орловской области.

Правовое положение, основные задачи и компетенция уполномоченного устанавливаются региональными законами. В Орловской области такой закон был принят 1 августа 2013 года. Согласно упомянутой выше части 3 статьи 3, одно и то же лицо не может быть назначено на должность регионального бизнес-омбудсмена более чем на два срока подряд. Теперь эту норму сочли дискриминационной. В результате было предложено исключить из закона положение, ограничивающее количество сроков назначения одного лица на должность уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области.

«В законопроекте не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», — подчеркнуто в пояснительной записке.

Кроме того, внесенная поправка не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.

Напомним, что в истории Орловской области пока был только один такой правозащитник. Евгений Лыкин занял этот пост сразу после его введения в 2013 году. Кстати, должность является государственной. А институт уполномоченного по защите прав предпринимателей официально является специально созданным целевым правовым ресурсом, к основной задаче которого относится содействие развитию предпринимательства.

«В рамках согласованной процедуры выдвижения кандидатов на должность регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, были проведены консультации с ведущими общественными организациями, объединяющими предпринимателей в субъектах РФ, — говорится на сайте бизнес-омбмудсмена. — По результатам состоявшихся консультаций были выдвинуты для рассмотрения ряд кандидатур. После совместного обсуждения в мае 2013 года губернатор Орловской области Александр Козлов внес на рассмотрение на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области кандидатуру Евгения Лыкина».

В июне 2013 года по результатам очного собеседования уполномоченным при президенте РФ Борисом Титовым кандидатура Лыкина была согласована на указанную должность. Ключевым направлением в работе уполномоченного является защита прав субъектов предпринимательской деятельности, пресечение их нарушений и восстановление нарушенных прав.

Для этого ему как федеральным, так и региональным законодательством предоставлен широкий круг полномочий: рассмотрение жалоб, проверка полноты работы контролирующих и надзорных органов, в том числе участие в проводимых ими проверках, нормотворческая деятельность, обращение в суд с участием в судебных процессах, защита предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и многое другое. Уполномоченный также анализирует правоприменительную практику в сфере защиты прав и свобод предпринимательства, по результатам чего готовятся предложения о повышении ее эффективности и принятии необходимых мер.

ИА «Орелград»