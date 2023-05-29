Суд обязал орловца досрочно погасить кредит

Дело о взыскании задолженности по кредиту рассмотрели в Новосиле.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел дело о взыскание задолженности по кредитному договору. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подало ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Ответчиком стал местный житель, который в 2020 году заключил с банком кредитный договор. Банк предоставил ему денежные средства в размере более 610 тысяч рублей под 18,5 процента годовых. Из материалов дела следует, что истец свои обязательства по кредитному договору исполнил надлежащим образом, перечислив заемщику обусловленную договором сумму кредита.

«Ответчик обязательств по своевременному погашению кредита и процентов по нему не выполнил, — сообщили в суде. — Ввиду нарушения своих обязательств по кредитному договору, банк, сославшись на статью 811 ГК РФ, обратился с иском в суд о досрочном взыскании с должника сложившейся задолженности. В судебном заседании ответчик не оспаривал наличие у него задолженности, указал на то, что причиной просрочек по кредиту явились обстоятельства госпитализации, длительного лечения, потери работы. При этом указал, что соответствующих документов у него не имеется, страховку не оформлял».

Исследовав все представленные доказательства по делу, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований банка. Правда, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В суде же напомнили, что взыскание просроченной задолженности осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Каждый заемщик должен знать, считают в суде, что в силу статьи 309 ГК РФ все обязательства, в том числе и кредитные, должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями кредитного договора. Заемщик не должен нарушать сроки погашения, а также отказываться от погашения кредита, что не допускается статьей 310 ГК РФ.

«Положениями статей 809, 810 и 819 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возвратить кредитору (банку) сумму кредита и проценты на сумму кредита в срок и в порядке, предусмотренные кредитным договором», — пояснили также в ведомстве, добавив, что проблема невозврата займа в установленный условиями договора срок все чаще становится предметом рассмотрения дел данной категории в суде.

ИА «Орелград»