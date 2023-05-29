В Мценске на аукцион выставили места для торговли арбузами

Торги пройдут в конце июня, заявки на конкурс будут принимать в течение месяца.

Администрация Мценска издала извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города. Речь идет о лотках по реализации бахчевых культур, которые будут организованы в соответствии со «Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Мценска на 2023 год». Прием заявок стартует в ближайшие дни, а сам аукцион пройдет 26 июня.

Всего на торги выставят пять лотов – по числу адресов, где предполагается разрешить торговлю арбузами. Начальная цена установлена для каждого лота отдельно, за весь период размещения нестационарного торгового объекта. Она варьируется, в зависимости от места размещения, от 41,2 до 82,4 тысячи рублей. При подаче заявки торговцам также будет необходимо представить в местную мэрию справку налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона. Победителем аукциона признается тот, кто предложит наиболее высокую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом, в который заносятся все предложения о цене приобретения права заключения договора с указанием предлагающего лица. Протокол подписывается всеми членами комиссии и участником аукциона, признанным победителем. Последний приобретает право на заключение договора на размещение лотков по реализации бахчевых культур на период с 1 июля по 15 ноября 2023 года.

К слову, по состоянию на 1 января 2023 года в городе Мценске функционировало 298 магазинов (в том числе 70 – продовольственных, 37 — смешанных, 187 – непродовольственных) и четыре торговых центра. Кроме того, в течение года действовала одна ярмарка на 410 торговых мест и 82 объекта нестационарной торговой сети. На восьми площадках города организована ярмарочная торговля. В 2022 году было заключено 217 договоров с участниками ярмарок на предоставление торговых мест. По итогам 2022 года оборот розничной торговли крупных и средних предприятий в Мценске сложился в объеме 5,835 миллиарда рублей, или на 9,5 процента больше по сравнению с уровнем предыдущего года в фактических ценах.

ИА «Орелград»