В Орле начинают ставить новую ротонду

Сегодня на «Дворянке» побывал Юрий Парахин.

Мэр Орла нанёс визит на строительную площадку. По его словам, компания-подрядчик приступает к возведению новой ротонды. Сегодня специалисты определят глубину залегания горной породы, чтобы принять правильное решение по конструкции основания «беседки».

Также на «Дворянке» готовятся к укладке тропиночной сети и к устройству дренажных сетей. Склоны укрепляются геосеткой и накрываются дёрном. «Это принципиально важный момент, без него наше благоустройство сползёт в течение считанных лет», — отметил мэр в соцсетях.

Парахин отметил, что пока подрядчик не испытывает трудностей, но поторопил его, напомнив о сроках. «Объём очень большой, к 1 июля мы должны перейти экватор», — подчеркнул градоначальник. В связи с этим он отметил, что в ближайшее время необходимо завершить уборку территории и приступить к укладке плитки и обустройству стоков для дождевой воды.

Ранее снос ротонды подробно прокомментировала автор проекта по реконструкции сквера.

ИА «Орелград»