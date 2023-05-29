В Орловской области столкнулись «Ауди» и БМВ

29.5.2023 | 11:31 Новости, Происшествия

Женщину-водителя одной из иномарок госпитализировали.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, авария произошла на федеральной трассе «Крым» 27 мая вскоре после полуночи. «Ауди» ехал со стороны Курска в сторону Орла. За рулём сидел 29-летний водитель.

Столкновение с «БМВ 325» произошло, когда автомобиль «Ауди» осуществлял поворот налево. После этого немецкая иномарка ещё и врезалась в опору электрического освещения. Водителя «БМВ», 40-летнюю женщину, пришлось госпитализировать в Орловскую областную клиническую больницу.

Также телесные повреждения получили её пассажир (45-летний мужчина) и пассажир «Ауди» (33-хлетняя женщина). Им оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП, в том числе четыре ДТП с пострадавшими.

ИА «Орелград»

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