В Орловской области внезапно проверили осужденных

Профилактическое мероприятие растянулось на шесть дней.



В Орловской области сотрудники региональной Уголовно-исполнительной инспекции совместно с сотрудниками полиции провели межведомственную операцию «Профилактика». Как пояснили в пресс-службе Управления ФСИН России, основные задачи профилактического мероприятия – предупреждение совершения повторных преступлений и административных правонарушений, индивидуальная работа с осужденными, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Отметим, что операция проводилась по всему региону и заняла шесть дней.

«Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН совместно с сотрудниками полиции проверили 692 граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и органах внутренних дел, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Выявлено 22 нарушения порядка и условий отбывания наказания и мер условно-правового характера».

В УФСИН добавили, что в рамках операции участники рейдов провели комплексные проверки условий жизни и труда осужденных, а также профилактические беседы с осужденными и их родственниками. В ходе таких бесед силовики говорили о недопустимости совершения правонарушений и преступлений.

«Целенаправленная работа, направленная на предупреждение и пресечение повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных, будет продолжена и в дальнейшем», — заверили в УФСИН.

Напомним, что ранее на базе регионального УМВД состоялся «круглый стол» на тему «Ресоциализация, социальная адаптация и реабилитация лиц, отбывших уголовное наказание». Участие в мероприятии приняли заместители председателя Орловского областного Совета народных депутатов Иван Дынкович и Владислав Числов. Провел заседание заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Владимир Филонов.

«Сегодня с боевых действий возвращаются люди, которые после участия в специальной военной операции, были помилованы, — отметил он. — Какая-то часть из них уже возвратилась на свободу. И от того, как они будут приняты, во многом зависит безопасность нашего общества».

Согласно представленному на «круглом столе» докладу УМВД, за четыре месяца текущего года лицами, ранее совершившими преступления, было совершено 692 преступления, в том числе девять убийств и 29 грабежей. Эти преступления составляют 52 процента от общего числа зарегистрированных в регионе подобных правонарушений. При этом, как подчеркивают в полиции, уровень рецидивной преступности в регионе снизился на 13,3 процента, по данному показателю Орловская область уступает только Москве, Московской и Липецкой областям.

ИА «Орелград»