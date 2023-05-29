Закон о выборах орловского губернатора изменили

Кандидатам на пост главы региона больше не потребуются листы поддержки.

Орловский облсовет рассмотрел проект внесения изменений в законы «О выборах Губернатора Орловской области» и «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов». Так, законопроектом предусматривается, что избирательные фонды кандидатов формируются в том числе за счет денежных средств добровольных пожертвований юридических лиц. Их размер не должен превышать для юридического лица совокупно 50 миллионов рублей, а при повторном голосовании – 60 миллионов рублей.

«Также исключается требование о заверении кандидатом в губернаторы Орловской области листа поддержки кандидата депутатами представительных органов муниципальных образований и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных образований Орловской области, — говорится в пояснительной записке. — В законопроекте не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Принятие законопроекта не потребует дополнительных средств из областного бюджета».

Напомним, что выборам губернатора будет посвящено 22-е внеочередное заседание облсовета народных депутатов. Такое решение было принято еще 18 мая в ходе заседания парламентского комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности. В работе комитета принимали участие депутаты Андрей Фролов, Иван Дынкович, Владислав Числов, Евгений Прокопов. Вел заседание заместитель председателя комитета Владимир Филонов.

«Выборы губернатора Орловской области проводятся во второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий губернатора Орловской области, это 10 сентября 2023 года, — пояснили в пресс-службе регионального парламента. — При этом решение о назначении выборов губернатора Орловской области должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования — не ранее 1 июня и не позднее 11 июня 2023 года — это сроки, когда соберется Совет для рассмотрения данного вопроса».

По результатам обсуждения комитет решил рекомендовать президиуму внести указанный вопрос в повестку дня 22 июньского заседания областного Совета для рассмотрения и принятия. Планируемая дата проведения внеочередного заседания — 9 июня 2023 года.

ИА «Орелград»