Лучшая городская школа Орловщины получит миллион

Новую меру поддержки ввели в апреле этого года.

Речь идёт о грантах, которые будут выделяться победителям ежегодных областных конкурсов «Лучшая школа года» и «Лучший детский сад года».

Как рассказали в пресс-службе губернатора Орловской области, лучшая городская школа может рассчитывать на один миллион рублей, сельская – на 750 тысяч. Так же неравномерно распределяются и поощрения для лучших детских садов. Победитель среди городских дошкольных образовательных учреждений получит 750 тысяч, среди сельских – полмиллиона.

С минувшего года в Орловской области введены специальные губернаторские гранты для работников образовательных организаций, которые достигли высокого уровня подготовки школьников и студентов по результатам ЕГЭ, олимпиад, а также национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс». Также, уже далеко не первый год, в области выделяются гранты лучшим учителям и педработникам, получившим общественное признание. По 50 тысяч рублей получают победители в 37 номинациях.

Кроме того, орловские учителя, которые участвуют в конкурсе Министерства просвещения России, ежегодно соперничают за пять федеральных грантов в размере по 200 тысяч рублей каждый.

ИА «Орелград»