Орловцев осудили за нападения на почтальонов

Двое мужчин признаны виновными в серии серьёзных преступлений.

Дело рассматривал Орловский областной суд. Орловцев признали виновными в одном убийстве и одном эпизоде разбоя. Кроме того, один из осуждённых совершил «дополнительное» и уже «самостоятельное» разбойное нападение. Кроме того, у него дома обнаружили порох.

Наиболее серьёзный проступок – убийство – приходится на июнь минувшего года. Преступление произошло в Орловском муниципальном округе в деревне Балканово. Осуждённые встречались со своим знакомым на кладбище. На почве личной неприязни они избили его, а затем один из мужчин нанёс жертве удары железным прутом, а другой использовал с той же целью нож. Потерпевший скончался.

Через месяц в Ливнах криминальный дуэт напал на женщину-почтальона. Ей нанесли сильный удар (снова металлическим прутом) и отобрали сумку с денежными средствами. Незаконная «добыча» составила 550 тысяч рублей.

Двумя годами ранее один из осуждённых совершил практически аналогичное преступление – тоже в Ливнах. Он напал на почтальона и похитил около полумиллиона рублей. Также он хранил дома порох промышленного производства, не имея на то законного права.

Как сообщает прокуратура Орловской области, суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности мужчин и вынес достаточно строгое наказание. Орловцев приговорили к 17 и 16 годам колонии строгого режима, а также к штрафам (по 100 тысяч рублей каждому). Также одному из преступников назначено дополнительное ограничение свободы на полтора года.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»