Приставы помогли 26 детям-сиротам получить жилье

30.5.2023 | 19:02 Новости, Общество

О реализации имущественных прав льготников рассказали в УФССП по Орловской области.

ИА «Орелград»

В регионе за четыре месяца 2023 года судебные приставы помогли 26 детям-сиротам получить свое жилье. Квартиры им были предоставлены в рамках исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП. По данным ведомства, в остатке находится 32 исполнительных производства о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Под контролем судебных приставов по данным исполнительным производствам в настоящее время должниками организованы мероприятия по закупке жилых помещений, — добавили в ведомстве. — Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — особая категория исполнительных производств, которая находится на постоянном контроле».

Учитывая социальную значимость данного вопроса, судебные приставы-исполнители применяют полный комплекс мер, предусмотренный законодательством. Как пояснили в УФССП, за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов в отношении должников выносятся постановления о взыскании исполнительского сбора. Также они привлекаются к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ. Кроме того, главы местных администраций, которые тянут с исполнением решений судов, предупреждаются об уголовной ответственности по части 2 статьи 315 УК РФ.

Кстати, по состоянию на 1 января 2023 года в Орловской области насчитывалось 1214 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет и были включены в список на обеспечение жилыми помещениями. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2022 года таковых насчитывалось 1255. По данным регионального детского омбудсмена, количество детей-сирот, достигших совершеннолетия, чье право на предоставление жилья не было реализовано на 1 января 2023 года, составляло 777 человек (на 1 января 2022 года – 820). Из них 352 человека находились на полном гособеспечении, проживали в общежитиях, проходили военную службу по призыву, отбывали наказания в исправительных учреждениях, а также представили заявления об отсрочке в предоставлении жилья.

На 1 января 2023 года было предоставлено 217 жилых помещений (на 1 января 2022 года – 167) муниципального специализированного жилищного фонда детям-сиротам, из них 140 квартир в соответствии с решениями судов (на 1 января 2022 года – 130). В течение 2022 года в подразделении судебных приставов Управления на исполнении находилось 160 исполнительных производств об обязании городских и районных администраций предоставить детям-сиротам жилье по договорам найма, что на три исполнительных производства меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В результате принятых мер было окончено 118 исполнительных производств, 117 из которых – в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа. Это на 22 исполнительных производства (или на 23,2 процента) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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