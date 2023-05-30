В Орле обновили aллею Металлургов

Здесь установили новые лавочки и урны.

Это первая территория в Орле, благоустроенная в этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Аллея, вместе с Городским парком, победила на открытом интернет-голосовании в минувшем году и, таким образом, получила право на соответствующее финансирование.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, подрядчик (ООО «Экосреда») установил здесь 10 парковых диванов и 10 мусорных урн. Гарантия на изделия — 12 месяцев.

«Пять старых лавочек, снятых с aллеи Металлургов, вновь пойдут в дело. Они в неплохом состоянии, но нуждаются в косметическом ремонте. Мы договорились с подрядчиком, что он установит их дальше по пешеходной зоне. Таким образом, мы увеличим количество мест отдыха», — сообщили в МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла».

Работы уже сданы и приняты без замечаний со стороны заказчика.

Отметим, что проект благоустройства этой территории является гораздо более масштабным. Здесь планируется обустроить пешеходные дорожки, зоны тихого и активного отдыха, установить фонари, а также провести озеленение.

Однако в марте на заседании общественной комиссии стало известно, что пока что этим планам не суждено сбыться. «С учётом того, что только «Дворянка» потребует 95 миллионов рублей, мы уменьшили объём работ. В этом году удастся только установить лавочки и урны», — заявила тогда начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.

ИА «Орелград»