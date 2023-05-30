Завтра в Орле откроется филиал госфонда «Защитники Отечества»

30.5.2023 | 10:18 Новости, СВО

Организация будет оказывать поддержку участникам СВО.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Информацию обнародовал губернатора Орловской области Андрей Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Региональный филиал фонда будет работать в здании по улице Степана Разина, 3. Предварительно здесь сделали ремонт. Поддержку будут получать не только сами участники специальной военной операции, но и члены их семей.

По словам Клычкова, региональные власти серьёзно готовились к открытию фонда, в частности, использовали полезные наработки, связанные с открытием семейных МФЦ и формированием социальных паспортов.

В областном отделении будут работать 25 координаторов, отобранных с помощью профессиональных психологов. Также планируется активное взаимодействие с Социальным фондом России, который объединил ПФР и ФСС. Его офис находится в соседнем здании на Степана Разина, 5.

ИА «Орелград»

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